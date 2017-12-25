Irak'tan yeni Kerkük-Ceyhan boru hattı için ihale

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünü Ceyhan limanına taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattının IŞİD saldırıları nedeniyle büyük hasar gören bölümünün yerini alacak olan yaklaşık 350 kilometrelik bir boru hattı için açtığı ihalede, projeyle ilgilenen şirketlere 24 Ocak'a kadar süre tanıdı.

Yerli ve uluslararası şirketlerden bir aylık süre zarfında tekliflerini iletmelerini isteyen bakanlık, söz konusu boru hattının günlük bir milyon varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Irak, 1980'li yıllarda inşa ettiği Kerkük-Ceyhan boru hattıyla günde 250 bin ila 400 bin varil petrol ihraç ediyordu.

Irak Petrol Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek olan projenin asgari yüzde 25'i Iraklı şirketlere verileceğini açıkladı.

Yeni boru hattı, Kerkük'ün güneyindeki Selahaddin vilayetinin Beyci bölgesinden çıkarılan ham petrolü, Türkiye sınırındaki Fişhabur'a ulaştıracak.

2014 yılında IŞİD'in Irak'ta ilerlediği dönemde Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin kontrolünü ele geçiren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'ye kendi boru hattı üzerinden petrol ihraç etmeye başlamıştı. Ancak Kerkük ve bu bölgedeki petrol sahalarının kontrolü, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan kriz sırasında bir kez daha Bağdat'a geçmişti.

DW/AFP/AP,CÖ/ÖA

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