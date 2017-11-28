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Dünya
Deutsche Welle

Irak'tan Türkiye'ye yeni botu hattı

Irak, IŞİD'in saldırıları nedeniyle zarar gören boru hattını yeniden inşa ettiklerini duyurdu. 250 kilometre uzunluğundaki hat Kerkük petrolünü Ceyhan Limanı'na taşıyacak.

28 Kasım 2017 02:40

Irak hükümeti, Kerkük petrolünün Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na taşınması için yeni boru hattı inşasına başlandığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının IŞİD'in terör saldırıları nedeniyle zarar gören eski boru hattına alternatif olacağı, konuyla ilgili şirketlerin de yakında bakanlığa davet edileceği belirtildi.

Irak, IŞİD bölgeyi ele geçirmeden önce bu boru hattından günde ortalama 250 bin ile 400 bin varil arasında petrol ihracatı yapıyordu.

250 kilometre uzunluğundaki yeni boru hattı Selahaddin vilatetine bağlı Beyci'den başlayıp Kerkük'ten geçerek Türkiye sınırındaki Fişhabur'a kadar uzanacak.

Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, Kasım ayı başında yaptığı açıklamada Kerkük'ün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) alınmasıyla bu bölgedeki petrol üretimini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Irak'ın zengin petrol yataklarına sahip Kerkük bölgesi, IKBY'nin Eylül ayında yaptığı tek taraflı bağımsızlık referandumunda başlıca gerilim konusu olmuştu. Yasal statüsü merkezi Bağdat hükümeti ile özerk Kürt bölgesel yönetimi arasında tartışmalı olan Kerkük'te kontrolü 2014'ten bu yana IKBY'ye bağlı peşmerge kuvvetleri sağlıyordu.

IKBY, Kerkük'e IŞİD saldırıları nedeniyle Irak ordusunun kenti terk etmesiyle yerleşmişti. Kerkük, IKBY'nin bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak ordusunun bölgeye başlattığı operasyonla yeniden Bağdat hükümetinin kontrolüne geçmişti.

AFP/Reuters/GY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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