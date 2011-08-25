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Politika

Irak'tan Türkiye'ye 'harekat' notası

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik operasyonla ilgili protesto notası, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne verildi.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik operasyonla ilgili protesto notası, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne verildi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına düzenlediği hava harekatına, Irak'tan sert tepki geldi. Irak, Türkiye'ye protesto notası verdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik'in dün, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Cevad El Dorki, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini, sınır bölgelerini bombaladığını ve masum sivilleri hedef aldığını ileri sürdü.

Özçelik'e, Irak hükümetinin bu durumu protesto ettiğini ileten Dorki, Türkiye'den operasyonlarını derhal durdurmasını istediklerini kaydetti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne bu talebi de içeren bir protesto notası verildi.


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