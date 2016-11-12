Irak'tan Türkiye'ye 5 maddelik çözüm önerisi

Bağdat- Ankara arasında Başika nedeniyle yaşanan kriz düşük yoğunluklu olarak devam ederken Irak Büyükelçisi Hisham Al Alawi, Ankara’nın teklifine karşı yanıtlarını 5 maddede ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Büyükelçi Al Alawi, Irak yönetiminin PKK’ya desteğinin söz konusu olmadığını belirtirken, PKK’lıların Musul operasyonunda rolü olmadığını ve Tel Afer’e girmeyeceklerini söyledi. Türkiye’yi 2013 yılında, müzakere sürecinde, PKK’lıları Irak topraklarına indirmekle suçladı.

Al Alawi, Musul operasyonuna ilişkin olarak bir grup diplomat, akademisyen ve gazeteciye özel bir sunumla gelinen son aşamayı aktardı. Musul operasyonunun 2-3 hafta içerisinde gerçekleşeceğini savunan Büyükelçi, yıl sonuna kadar ise Musul’un IŞİD’den temizleneceğini söyledi.

Türkiye’nin, Müsteşar Ümit Yalçın ile Bağdat’a ilettiği “Başika, Irak’ındır. Bizim birliğimiz koalisyona katılsın” içerikli önerisine ise Bağdat’ın bu hafta başında yanıtını ilettiğini aktaran Büyükelçi, bunu Savunma Bakanı Fikri Işık ile de önceki gün görüştüklerini söyledi. Bakan Işık’a ekim ayında yapılacak ekonomi toplantısını bile iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Büyükelçi, “Bana yardım edin, tüm sorunları tek başıma çözemem” mesajını ilettiğini ve olumlu yanıt aldığını belirtti. Büyükelçi’nin Ankara ile temaslarında Irak hükümetini ikna etmek için yoğun çaba harcadığını vurguladı. Ancak ilerleme sağlanması için de Türkiye’den “Yapıcı tutum” beklediklerini mesajını verdiği öğrenildi. Türkiye’nin kampın yönetimini koalisyona büyük oranda devretmesine karşın, Koalisyon yönetimine girmesi talebini ise Bağdat yanıtsız bıraktı.Büyükelçi Al Alawi, şimdi Ankara’dan resmi yanıt beklediklerini belirtirken konferansta Türkiye’ye sundukları öneriyi ise şu sözlerle aktardı:

1-Toprak bütünlüğü: Karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrarına yönelik saygı teyit edilmeli.

2-Başika Irak’ındır: Başika Irak’a aittir ve kampın yönetimi de Irak’ta olmalıdır.

3-Türk birlikleri çekilmeli: Başika’daki Türk birlikleri hızla geri çekilmelidir.

4-Çekilmede ortak planlama: Çekilmenin detayları (zamanı, nereden çekileceği gibi detaylar) iki ülke yetkilileri arasında kararlaştırılır ve bu görüşmeler gelecekte yapılacak görüşmelere zemin hazırlar.

5-Ek katkı sonra: Eğitim, danışma desteği, tıbbi ve insani yardım gibi Türkiye’nin önerdiği teklifler daha sonra hükümetler arasındaki görüşmelerde ele alınır.

2013 anımsatması

Büyükelçi, PKK’nin Kuzey Irak’taki varlığının hükümetin izni dışında gerçekleştiğini belirtirken, “2013’te müzakereler sürerken bu süreç Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından da destekleniyordu. O dönemde biz PKK’lilerin Irak topraklarına girmesinden rahatsızdık” dedi. Çözüm sürecinde çok sayıda PKK’linin Irak topraklarına girmesinden duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

PKK güvencesi

Büyükelçi Al Alawi, PKK’nin Musul operasyonunda bir rolü olmayacağını belirtirken, “Hükümetimin, PKK’nin Ninova’da bir rolü olmayacak” mesajı verdi. Irak hükümetinin PKK’yi desteklemediğini vurgulayan Büyükelçi, PKK’nin Yezidi gruplarla birlikte mobilize olduğuna işaret etti.