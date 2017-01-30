Irak'tan Trump'a misilleme; ABD vatandaşları 90 günlüğüne ülkeye alınmayacak

Irak hükümeti, Donald Trump'ın kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, Irak hükümeti ABD vatandaşlarını 90 gün boyunca ülkeye almayacağını bildirdi.

ABD ile tamamen aynı uygulamarı yürürlüğe koyan hükümet, 90 gün boyu ABD vatandaşlarını ülkeye sokmayacak, vizesi olan vatandaşların ise ülkeye girmekten men edecek.

Irak’da IŞİD ile savaşan milis kuvvetler olan Irak Halk Seferberliği, ABD’nin kararı ardından, şu an yürülükte olan uygulamalara ek olarak, ABD vatandaşlarının sınırdışı edilmelerini teklif etti.

Uygulamanın normal şartlarda 90 gün süreceği belirtilirken, ABD’nin bu uygulamayı durdurması halinde Irak hükümetinin de uygulamaya son vereceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, bugün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ile görüşerek, Irak'ın söz konusu karardan duyduğu rahatsızlığı iletecek.

Irak'ta dün parlamento dış ilişkiler komitesi, Trump yönetiminin aldığı karara misilleme yapılması için hükümete çağrıda bulundu. Haberi duyuran Time dergisi, ABD'lilerin Irak'a girişinin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentoda oylamaya sunulabileceğini belirtti.

Times, böyle bir kararın, Irak'taki binlerce yardım görevlisi, müteahhit ve gazetecinin yanı sıra bu ülkedeki güvenlik güçlerine destek veren 5 binden fazla Amerikan askerini zor durumda bırakabileceğini hatırlattı.

"Ülkeyi terk etsinler"

ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararnameye Irak’ta en sert tepkilerden birini ise Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr verdi.

DHA'nın haberine göre, Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Irak’a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak’tan çekin" dedi.

Irak'taki İran destekli milis gücü Haşdi Şabi de dün, ABD vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri için Bağdat yönetimine çağrıda bulunmuştu.