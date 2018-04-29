Irak'tan Suriye sınırında IŞİD'in tutunduğu El Kaim ve Rava'ya operasyon

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Suriye sınırı yakınlarında Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde kalan son bölgelerden El Kaim ve Rava'yı geri almak için operasyon başlattıklarını açıkladı.

Perşembe sabahı internet sitesinde yaptığı açıklamada İbadi, "IŞİD militanlarının teslim olmaktan ya da ölmekten başka çareleri yok" ifadelerini kullandı.

Irak basınına göre, operasyona destek verdiği belirtilen ABD liderliğindeki koalisyon da, IŞİD'e karşı "son büyük savaşı" başlattıklarını duyurdu. El Kaim ve Rava, Suriye sınırına yaklaşık 12 km uzaklıkta ve örgütün tutunduğu son bölgelerden.

Öte yandan, Kürt Peşmerge güçleri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarına askıya alarak ateşkes çağrısı yaptığı Irak ordusunun, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevkilerine saldırdığını açıkladı.

Kürdistan Güvenlik Konseyi, Iraklı askerler ve İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin "Musul'un kuzeybatısındaki Zumar cephesinden Peşmerge mevkilerini ağır top ateşine tuttuğunu" söyledi.

Konseyin açıklamasında, "Bu güçler Peşmerge mevkilerine doğru ilerlemeyi sürdürüyorlar" denildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Perşembe günü Bağdat bu çağrıyı da reddetti.

İbadi'nin Sözcüsü Haydar Hamada, Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Referandumu dondurmaktan bahsediyorlar ama buna yanıtımız şu: Referandum tarih oldu ve biz sahada bu meseleyi kapattık".

Irak güvenlik güçleri ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, geçtiğimiz hafta Kerkük'e bir operasyon düzenleyerek, kentin kontrolünü bölgesel Kürt yönetiminden geri almıştı.