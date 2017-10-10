Irak’tan Kürt Bölgesi petrolüne bypass

Tartışmalı Kuzey Irak referandumundan sonra Irak Merkezi Yönetimi, Barzani yönetimindeki Kürt bölgesine karşı yeni adımlar atıyor. Irak Petrol Bakanı Jabbar Ali Hüseyin Al-Luebi'nin açıklaması Türk Büyükelçi'nin Bağdat'taki görüşmesinden bir gün sonra geldi.

Bağdat yönetiminden yapılan açıklamada, Kürt bölgesinden Türkiye'ye uzanan boru hattını bypass etmek için başka bir boru hattının onarılmaya başlanacağı belirtildi.

Irak Petrol Bakanı Jabbar Ali Hüseyin Al-Luebi, ham petrolün Türkiye'ye taşınmasında kullanılacak olan boru hattını acil olarak restore etmeleri konusunda devlete ait Kuzey Petrolü Şirketi ve diğer sorumlu firmaları uyardı.

Geçtiğimiz aylarda Irak güçleri tarafından IŞİD'ten geri alınan ve Musul'dan geçen Kerkük-Ceyhan boru hattı ile petrol ihracatını günde 400 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği söylendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve yüzde 92,7 oranında "evet" oyu ile sonuçlanmıştı.

Irak merkezi hükümeti Irak Kürt bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil üzerinde baskılarını bir süredir artırıyor.

Merkezi yönetim, bir süredir Kürt bölgesindeki havalimanlarına uluslararası uçuşları çift taraflı olarak yasaklamış durumda. Uçuşların yeniden başlaması için Kürt bölgesinde bulunan havalimanlarının kontrolünün Irak Merkezi Hükümeti'ne bırakılması şartı koşuluyor. Irak, komşusu olduğu Türkiye'den Kürt bölgesiyle olan sınırlarını kapatmasını ve başta petrol ithalatı olmak üzere Barzani yönetimiyle yapılan anlaşmaları iptal etmesini talep etmişti.

dpa/DW/AA/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe