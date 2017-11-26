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Dünya

Irak'tan Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyacak yeni boru hattı

Boru hattı Irak'ın Baiji kentinden başlayacak

26 Kasım 2017 18:13

Çeviri: Gonca Tokyol

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünü Türkiye’deki Ceyhan limanına ulaştıracak yeni bir boru hattı inşasının planlandığını duyurdu. Yeni boru hattının Kerkük-Ceyhan arasındaki zarar gören ve eski bölümlerin yerini alacağı kaydedildi.

Reuters’ın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Baiji kentinden başlayacak olan boru hattının Türkiye sınırına kadar uzanacağı belirtildi. 

Kerkük-Ceyhan Boru Hattı’nın yer aldığı bölge, 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından ABD destekli Irak güçleri tarafından geri alınmıştı.

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