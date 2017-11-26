Irak'tan Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyacak yeni boru hattı

Çeviri: Gonca Tokyol

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünü Türkiye’deki Ceyhan limanına ulaştıracak yeni bir boru hattı inşasının planlandığını duyurdu. Yeni boru hattının Kerkük-Ceyhan arasındaki zarar gören ve eski bölümlerin yerini alacağı kaydedildi.

Reuters’ın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Baiji kentinden başlayacak olan boru hattının Türkiye sınırına kadar uzanacağı belirtildi.

Kerkük-Ceyhan Boru Hattı’nın yer aldığı bölge, 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından ABD destekli Irak güçleri tarafından geri alınmıştı.