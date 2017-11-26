Irak’tan Kerkük-Ceyhan boru hattı açıklaması

Irak Petrol Bakanlığı, IŞİD ile mücadele sırasında zarar gören Kerkük-Ceyhan boru hattının Irak ayağının yeniden inşa edileceğini bildirdi.Irak, Kerkük yakınlarındaki rafinerisinden Türkiye’nin Ceyhan limanına petrol taşınması için yeni bir boru hattının inşa edileceğini duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kerkük’ün 1 saat kadar güneybatısında yer alan Baiji kentindeki petrol rafinerisinden başlayacak olan yeni boru hattının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kuzeybatı sınırında yer alan Fişhabur kasabasına kadar uzanacağı belirtildi.

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, yeni boru hattının Kerkük-Ceyhan boru hattının IŞİD ile mücadele sırasında bir haylı zarar gören kısmının yerini alacağını söyledi.

Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Geçtiğimiz iki sene içerisinde bölge ABD destekli Irak güçleri tarafından geri alındı.

Cihad, boru hattının inşası için yakın bir zamanda konu üzerinde uzmanlaşmış şirketlerin teklif vermeleri için davet edileceklerini aktardı. Cihad, projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını da sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2014 yılından bu yana IŞİD ile mücadelenin ülkenin ekonomisi ve altyapısında 100 milyar dolardan fazla tahribata yol açtığını söylemişti.

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dpa/Reuters, DÇ/BS