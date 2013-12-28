Irak'tan iddia: Paralar Halkbank'ta toplanmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol gelirlerinin Halk Bankası yerine Amerika'daki bir bankaya yatırılması noktasında uzlaşmaya varıldığı iddia edildi. Buna göre, IKBY petrol gelirleri, 2003 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ABD'nın New York kentindeki JP Morgan Bankası'nda açılan Irak Kalkındırma Fonu hesabına yatırılacak. Ancak Türk tarafı petrol gelirlerinin toplanacağı banka konusunun henüz taraflarca masaya yatırılmadığını ve bu konuda müzakerenin başlamadığını söylüyor.

Türkiye üzerinden dünya pazarına sevk edilecek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol paralarının, Irak Kalkındırma Fonu (Development Fund Of Irak-DFI) adına Birleşmiş Milletler tarafından 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) açılan hesaba yatırılacağı iddia edildi.

Irak yetkilileri 3 gün önce IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin Bağdat'ta yaptığı görüşmede petrol sevkiyatı konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. AA'ya açıklama yapan Diyala Milletvekili Hasan Özmen, "Paralar Irak Kalkındırma Fonu hesabına yatırılacak" dedi.



Özmen, fon hesabının 2003'te Birleşmiş Milletler tarafından açıldığını 2004 yılında ise denetiminin Irak'a devredildiğini belirterek, "Petrol satışından elde edilen gelir, halka eşit dağıtılsın diye böyle bir hesap açılmıştı. Şimdi IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilecek petrolün geliri de bu hesaba aktarılacak” diye konuştu.

Türk tarafı: Henüz müzakere edilmedi

Öte yandan Türk yetkililer petrol gelirlerinin hangi bankada toplanacağı yönünde tarafların masaya oturmadığını, bu konunun önümüzdeki aylarda müzakere edileceğini söyledi.

Enerji Bakanı Taner Yıldız dün Kayseri'de petrol akışıyla ilgili konuşurken, gelirlerin toplanacağı banka için ilk kez Halkbank’ın ismini telaffuz etmişti. Yıldız, “İçinden geçtiği durum süreci etkilemeyecek” vurgusu yaparken “Banka hesapları ile ilgili tartışma var. Halkbank’ın içinden geçtiği durum bizim bu süreci etkilemeyecek. Halkbank’ın kurumsal olarak etkilendiği bir süreç değil. Yine normal bankacılık faaliyetleri ile birlikte kamu bankasındaki mevduatı Irak’lı kardeşlerimize sunacağız. Yol haritamızda değişiklik yok” demişti.

Kulislerde petrol gelirlerinin toplanması için üç kamu bankası Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın adı geçerken Halkbank'ın en güçlü aday olduğu konuşuluyordu.