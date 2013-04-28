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Dünya

Irak'tan El Cezire dâhil 10 kanala yasak

Irak Medya ve İletişim Komisyonu, uydu kanallarının ülkedeki çatışmaları olayları abarttığını söyledi; 10 kanal 'savaş kışkırtıcılığı'yla itham edildi

28 Nisan 2013 21:52

 

Irak hükümeti, mezhepler arası gerginliği tırmandırdıkları gerekçesiyle 10 uydu kanalının ülkedeki yayın iznini askıya aldı. Aralarında Katar merkezli El Cezire ve Şarkiye’nin de bulunduğu kanallar, “şiddet kışkırtıcılığı” yapmakla suçlandı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Irak’ta bir haftadan az bir süre içinde 170’den fazla kişi hayatını kaybetti ve Başbakan Nuri el Maliki, ülkenin “dışarıda başlayan bir mezhep ayrımcılığı” dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Askerlerin, Kerkük’e bağlı Havice kasabasında Salı günü Sünni protestoculara düzenlediği baskından sonra çatışmalar yayılmıştı.
Havice’de 20 kişinin öldüğü çatışmalardan sonra iki Sünni bakan istifa etti. Ramadi ve batıdaki Felluce kentindeki protesto eylemlerinde Şiilerin öncülüğündeki hükümet Sünnilere karşı ayrımcılık yapmakla suçlandı. Eylemciler, Maliki’nin istifasını istedi.
 

'Şiddet kışkırtıcılığı' suçlaması

 
Irak Medya ve İletişim Komisyonu, uydu kanallarının “olayları abarttığını, halka yanlış bilgi verdiğini ve yasaların çiğnenmesi ve güvenlik güçlerine saldırılması çağrısında bulunduğunu” öne sürdü.
Komisyon, bu kanalların yayınlarının mezhepsel bir çizgisi olduğunu öne sürdü ve “kuralsız bir şekilde verilen mesajların tüm mâkul sınırları aştığı ve demokratik süreci tehlikeye attığını” öne sürdü.
BBC Bağdat muhabiri Rafid Caburi, Irak’taki yayın izinleri askıya alınan kanallarının çoğunun sahibinin Sünni olduğunu, Katar merkezli El Cezire’nin de Irak’taki Arapça yayınlarında Sünni yanlısı olarak görüldüğünü vurguluyor.
Nuri el Maliki, mezhepler arası gerilimin artmasını Suriye’deki savaşa bağlamıştı.
 

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