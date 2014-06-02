Irak'tan Ankara'ya önemli ziyaret

Irak’taki Kürt yönetiminin, Nuri El Maliki başkanlığında bir hükümet kurulması durumunda ülkeden ayrılmak için referanduma gidilebileceğini söylediği bir dönemde Ankara önemli Irak siyasi aktörlerini ağırlıyor.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Irak’ta zorlu hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. 30 Nisan’da yapılan genel seçimlerde hiçbir blok ya da koalisyon tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu elde edemedi.

Sünni lider Usame Nuceyfi ve yine Sünni bloktan Irak İslam Partisi Başkanı Ayad Samarrai, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Nuceyfi ve beraberindeki Irak İslam Partisi Başkanı Ayad Samarrai, Türk Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na, Irak’taki siyasi durum ve hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Irak'taki genel seçimlerde en fazla sandalyeyi Şii lider ve Irak Başbakanı Maliki'nin lideri olduğu ‘Kanun Devleti Koalisyonu’ kazandı. Kanun Devleti'nin 95 sandalyesi var ancak bu hükümet kurmaya yetmiyor. Hükümet kurmak için Meclis'te 165 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Ankara, 7 Mart 2010’da yapılan bir önceki Irak genel seçimlerinde Maliki’den daha fazla oy alan ancak seçim sonrası kurulan ittifaklar nedeniyle hükümet kuramayan Sünni bloku aktif bir biçimde desteklemiş, bu nedenle de Maliki tarafından Irak’ın içişlerine karışmakla suçlanmıştı.

Zorlu süreç

Seçimlerde 23 sandalye kazanan Sünnilerin ana gövdesi Müttehidun Bloku’nun lideri ve Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi geçen hafta Maliki’nin bazı Sünni milletvekillerini kendi blokuna katmak için çabaladığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.

Samarrai’nin başkanlığını yaptığı Irak İslam Partisi’nin 2009 yılına kadar genel sekreteri, hakkında Irak mahkemeleri tarafından verilmiş idam hükmü bulunan Irak'ın eski cumhurbaşkanı yardımcılarından Tarık El Haşimi idi.

Haşimi 1 Haziran’da Al Jazeera’ye İstanbul’da verdiği söyleşide Maliki’nin yasadışı yöntemlerle muhaliflerini saf dışı etmeye hazırlandığını öne sürmüş ve tıpkı kendisine yapıldığı gibi, sahte suçlamalarla 35 Sünni Arap parlamenterin daha tasfiye edilmek istendiğini iddia etmişti.

Maliki'nin karşısındaki bloklar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de 31 Mayıs'da Maliki'nin üçüncü dönem de başbakan olması durumunda Irak'tan ayrılmak için referanduma gitme tehdidinde bulunmuştu.

Maliki'nin başbakanlığına itiraz eden başka bir grup da seçimlerde 22 sandalye kazanan eski başbakan İyad Allavi liderliğindeki Ulusal Koalisyon (Vataniye). Ulusal Koalisyon da seçimlerden başarıyla çıkan gruplara ulusal ortaklık hükümeti kurma çağrısı yaptı.