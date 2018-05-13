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Irak'taki seçimlerde, Süleymaniye'de parti binası tarandı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'ta, dün yapılan genel seçimlerde Sülaymaniye'de Goran (Değişim) Partisi'nin genel merkezi, silahlarla tarandı

13 Mayıs 2018 15:24

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'ta, dün yapılan genel seçimlerde Sülaymaniye\'de Goran (Değişim) Partisi\'nin genel merkezi, silahlarla tarandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, IKBY Başbakan Neçirvan Barzani, siyayasi taraflara itidal çağrısı yaptı ve güvenlik güçlerinin parti merkezlerini koruması gerektiğini söyledi.
Irak genelinde dün yapılan seçimlerde sandıklar kapandıktan sonra bazı yerlerde gerginlik yaşandı. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Süleymaniye kentinde Zergete Tepesi\'ndeki Goran Partisi\'nin merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Parti binasının uzun namlulu silahlarla tarandığı saldırıda can kaybı yaşanmadı. Saldırı anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.
Olayın ardından IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani yazılı bir açıklama yaparak, \"Süleymaniye\'de güvenliğin bozulmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Derhal siyasi partilerin binalarına yapılan saldırılar durdurulmalı. Güvenlik güçlerinin siyasi parti merkezlerini koruması gerekmektedir\" dedi. Taraflara itidal çağrısı da yapan Barzani, \"Siyasi partiler, şikayetlerini yasal yollarla Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu’na iletmeli. Süleymaniye’nin güvenliğinin ve halkın toplumsal barışı gözetilmeli\" ifadelerini kullandı.
Irak genelinde 24 milyonu aşkın seçmen Cumartesi günü sandık başına gitti. Katılım oranı düşük olduğu seçimlerde, Mesut Barzani\'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demikrat Partisi (IKDP) Erbil ve Duhok\'ta birinci parti olurken, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) ise Süleymaniye ve Halepçe\'de birinci parti olarak çıktı.

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