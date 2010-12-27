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Dünya

IRAK'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 17 BAĞDAT (A.A)

27 Aralık 2010 12:44

-IRAK'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 17 BAĞDAT (A.A) - 27.12.2010 - Irak'ın Anbar vilayetinin başkenti Ramadi'de düzenlenen intihar saldırılarında ölü sayısı 17'ye çıktı, 47 kişi de yaralandı. Bir polis, saldırılarda çoğu polis 17 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu belirten polis, saldırıların düzenlendiği bölgedeki kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti. Anbar vilayeti sözcüsü Muhammed Fethi, daha önce yaptığı açıklamada, Ramadi'de birkaç dakika arayla bir hükümet binasını hedef alan iki ayrı intihar saldırısında 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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