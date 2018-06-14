Irak'taki oy depolama merkezinde çıkan yangın hakkında 17 kişi hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyinin, geçen pazar günü Bağdat’ta seçim komiserliğine ait depolarda çıkan yangınla ilgili 17 tutuklama kararı daha çıkarttığı öğrenildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdulsettar Bayraktar yaptığı açıklamada, oy pusulalarının saklandığı seçim komiserliğine ait depolarda çıkan yangın olaylarıyla soruşturma kapsamında 17 tutuklama kararı daha çıkarıldığını söyledi. Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Sadr bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili yeni tutuklama kararı çıkacağını söylemişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Bağdat’ın Sadr bölgesinde meydana patlama ve seçim komiserliğine ait depolarda çıkan yangın olaylarıyla ilgili daha önce de 26 tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Ne olmuştu?

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmıştı.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasında söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtilmişti.