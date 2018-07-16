Irak'taki gösterilerde 4 kişi öldü, 128 kişi yaralandı

Irak'ın güneyindeki Basra, Musenna, Meysan ve Zikar kentlerindeki elektrik kesintileri ve hizmet eksikliği nedeniyle düzenlenen gösteriler devam ediyor. Olaylarla ilgili açıklama yapan Teğmen Muhammed Halef, Basra'da göstericilerin il meclis binasını basması üzerine çıkan arbedede 2 kişinin öldüğünü 16'sı güvenlik görevlisi 35 kişinin de yaralandığını söyledi. Öte yandan Irak'ın güneyindeki illerde dün düzenlenen gösterilerde 4 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basra, Musenna, Meysan ve Zikar kentlerinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Musenna İl Meclis Başkanı Haris Lehmud da Semava da kent merkezinde göstericilerin yerel yönetim binasını bastığını ve olaylarda 2 göstericinin öldüğünü, 50'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.



Meysan'da ise güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı. Göstericiler El-Mecer Kaymakamlığı binası ile kaymakamın evini ateşe verdi.



Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.



Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.