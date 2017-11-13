Irak'taki deprem İran'da can aldı: Ölü sayısı 207'e yükseldi

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Kasım (DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,3\'lük deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybedenlerin sayısının 207\'e yükseldiği açıklandı.

İran Acil Durum Kurumu Sözcüsü Behnam Saidi, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar 207 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan yetkili, en çok can kaybının 97 kişiyle Serpol Zehap ilçesinde yaşandığını duyurdu.

Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı mesajla, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları Ordusunu hızla enkaz kaldırma ve yaralıların nakline yardımcı olmaya çağırdı.

Deprem bölgesindeki bazı ilçelerde elektrik kesintisinin devam ettiği kaydedildi.

Kirmanşah ilinde 3 gün yas ilan edildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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