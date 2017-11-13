T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'taki deprem İran'da can aldı: Ölü sayısı 207'e yükseldi

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Kasım (DHA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,3'lük deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 207'e yükseldiği açıklandı

13 Kasım 2017 12:34

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Kasım (DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,3\'lük deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybedenlerin sayısının 207\'e yükseldiği açıklandı.
İran Acil Durum Kurumu Sözcüsü Behnam Saidi, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar 207 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Devlet televizyonuna konuşan yetkili, en çok can kaybının 97 kişiyle Serpol Zehap ilçesinde yaşandığını duyurdu.
Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı mesajla, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları Ordusunu hızla enkaz kaldırma ve yaralıların nakline yardımcı olmaya çağırdı.
Deprem bölgesindeki bazı ilçelerde elektrik kesintisinin devam ettiği kaydedildi.
Kirmanşah ilinde 3 gün yas ilan edildi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranKasım DHASüleymaniyeAcil Durum Kurumu Sözcüsü Behnam SaidiIrakKirmanşahDevletSerpol ZehapAyetullah Ali HamaneySilahlı KuvvetlerDevrim Muhafızları OrdusunuDepremEnkazFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24