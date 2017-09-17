Irak'taki ABD askeri üssüne intihar saldırısı

ABD'nin Irak'ın Mahmur ilçesine bağlı Karac nahiyesindeki askeri üssüne 3 canlı bomba intihar saldırısı girişiminde bulundu.

Rûdaw'a konuşan Gwer Mahmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, "Karac nahiyesinin Pungine köyündeki ABD üssüne saldıran 3 canlı bombadan biri, üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Diğer iki saldırgan ise Amerikan askerleri tarafından öldürüldü" diye konuştu.

Sirwan Barzani, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetti.

Mahmur’daki ABD üssü Havice operasyonunda Iraklı güçlere destek vermek amacıyla kurulmuştu.