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Dünya

Irak'ta yeniden sayılacak oyların bulunduğu merkezde yangın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı

10 Haziran 2018 20:14

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Irak'ta İçişleri Bakanlığı'na bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğuen büyük depoda yangın çıktı.

Bakanlık Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasında da söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtildi.

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

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