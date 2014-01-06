Irak'ta yeni bir devlet ilan edildi

El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü, Irak'ın Felluce ve Ramadi kentlerinde devlet ilan etti. Irak ordusu iki kenti geri almak için hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı. Binlerce kişi bölgeyi terk etmeye başladı.

Ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Irak'ın Anbar eyaletine bağlı Felluce ve Ramadi kentlerinde El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Iraklı yetkililer, Ramadi kentinde El Kaide bağlantılı militanlarlar ile Irak ordusu arasında dün çıkan çatışmalarda 22 asker ve 12 sivilin öldüğünü belirtti. Çatışmalarda 58 kişinin de yaralandığı açıklandı. Felluce ve Ramadi kentlerindeki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi de bölgeyi terk etmeye başladı.

Iraklı üst düzey bir yetkili, Felluce kenti ile Ramadi'nin bir kısmının geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana Irak Şam İslam Devleti örgütünün elinde bulunduğunu ve tekrar Irak ordusunun kontrolüne geçmesinin birkaç gün süreceğini belirtti.

Felluce ve Ramadi'nin bağlı olduğu Anbar eyaletindeki bazı Sünni aşiretler çatışmalara katılmadıklarını açıklarken, bazı aşiretler Irak merkezi hükümetine karşı savaşmak için El Kaide bağlantılı militanların yanında yer aldıklarını duyurdu.



ABD'den yardım teklifi



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Tony Blinken, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh Feyyaz'ı telefonla arayarak yardım önerisinde bulundu. ABD'li yetkili Blinken, Irak'ın bölgedeki operasyonunu desteklediklerini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak'a yardım edeceklerini ancak bu ülkeye yeniden asker göndermeyi planlamadıklarını açıklamıştı.

İran haber ajansı da, İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Hicazi'nin, Irak'a askeri teçhizat göndermeyi önerdiğini belirtti.

BM Irak Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov da, ülkede silahlı çatışmalar nedeniyle tırmanan gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mladenov, soruna uygun ve etkin çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi.