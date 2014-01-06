T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta yeni bir devlet ilan edildi

El Kaide'ye bağlı Irak Şam İslam Devleti Örgütü, geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği Bağdat'ın batısındaki Felluce ve Ramadi kentlerinde bağımsız devlet ilan etti

06 Ocak 2014 13:36

El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü, Irak'ın Felluce ve Ramadi kentlerinde devlet ilan etti. Irak ordusu iki kenti geri almak için hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı. Binlerce kişi bölgeyi terk etmeye başladı.

Ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Irak'ın Anbar eyaletine bağlı Felluce ve Ramadi kentlerinde El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Iraklı yetkililer, Ramadi kentinde El Kaide bağlantılı militanlarlar ile Irak ordusu arasında dün çıkan çatışmalarda  22 asker ve 12 sivilin öldüğünü belirtti. Çatışmalarda 58 kişinin de yaralandığı açıklandı. Felluce ve Ramadi kentlerindeki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi de bölgeyi terk etmeye başladı.

Iraklı üst düzey bir yetkili, Felluce kenti ile Ramadi'nin bir kısmının geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana Irak Şam İslam Devleti örgütünün elinde bulunduğunu ve tekrar Irak ordusunun kontrolüne geçmesinin birkaç gün süreceğini belirtti.

Felluce ve Ramadi'nin bağlı olduğu Anbar eyaletindeki bazı Sünni aşiretler çatışmalara katılmadıklarını açıklarken, bazı aşiretler Irak merkezi hükümetine karşı savaşmak için El Kaide bağlantılı militanların yanında yer aldıklarını duyurdu.


ABD'den yardım teklifi


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Tony Blinken, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh Feyyaz'ı telefonla arayarak yardım önerisinde bulundu. ABD'li yetkili Blinken, Irak'ın bölgedeki operasyonunu desteklediklerini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak'a yardım edeceklerini ancak bu ülkeye yeniden asker göndermeyi planlamadıklarını açıklamıştı.

İran haber ajansı da, İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Hicazi'nin, Irak'a askeri teçhizat göndermeyi önerdiğini belirtti.

BM Irak Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov da, ülkede silahlı çatışmalar nedeniyle tırmanan gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mladenov, soruna uygun ve etkin çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

devletırakel kaideırak şam islam devletiörgütçatışmabağdatordu

İlgili Haberler

'Irak hükümeti, Felluce'nin kontrolünü kaybetti'

Irak-Şam İslam Devleti örgütünün Bağdat'ın batısındaki Felluce kentinin kontrolünü eline geçirdiği iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24