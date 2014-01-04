'Irak hükümeti, Felluce'nin kontrolünü kaybetti'

Irak hükümeti, El Kaide bağlantı militanlarla güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olan Felluce kentinin kontrolünü kaybetti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bağdat'ın batısındaki Felluce'nin bağlı olduğu Anbar vilayetinden üst düzey bir güvenlik yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kent şu anda Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolünde" dedi. Yetkili, Felluce'nin dış bölgelerinde ise kontrolün güvenlik güçlerinde olduğunu söyledi.

Irak'ta merkezi hükümet karşıtı gösterilere verdiği destekle bilinen milletvekili Ahmed el Alvani'nin, geçen cumartesi günü Anbar'ın başkenti Ramadi'deki kanlı bir baskınla gözaltına alınmıştı. Gözaltının ardından yükselen gerginlik nedeniyle çok sayıda askeri birlik bölgeye sevk edilmişti. Özellikle Ramadi ve Felluce kentleri başta olmak üzere Anbar ili hafta başından bu yana çatışmalara sahne olmuş; IŞİD, Ramadi ve Felluce'nin büyük bölümünün denetimini ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Irak ordusu da günlerdir bir bölümü El Kaide bağlantılı IŞİD'in kontrolünde olduğu belirtilen Felluce ve Ramadi kentlerinden büyük ölçüde çekilmişti.



AFP'ye konuşan güvenlik yetkilileri, Ramadi ve Felluce'de aşiretlerce de desteklenen güvenlik güçleri ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalarda sadece Cuma günü 100'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Bu tablo, 3 Ocak 2014'ün, Irak'ta son yıllarda en fazla can kaybının yaşandığı gün olarak tarihe geçmesine neden oldu.