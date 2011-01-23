-IRAK'TA YARALANAN 16 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ta bombalı saldırılarda yaralananlardan 16'sının tedavi için Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Tikrit kentinde 18 ocak 2011 tarihinde polis adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu, 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı anımsatıldı. Irak makamlarınca, ülkelerinde tedavileri mümkün olmayan 16 yaralının Türkiye'de tedavi edilmelerinin talep edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede Başbakanlığımızca, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan koordinasyon sonucu, Genelkurmay Başkanlığı'na ait ambulans uçak ile 16 yaralı ile 13 refakatçisi 23 ocak 2011 Pazar günü Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na g2etirilmiştir. Yaralılar, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde tedavi altına alınmıştır.''