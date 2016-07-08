Irak'ta üç üst düzey yetkili görevden alındı



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta sonu IŞİD'in düzenlediği ve son rakamlara göre en az 292 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası üst düzey isimler görevden alındı. Açıklama başbakanlıktan yapıldı.

Başbakan Haydar El İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdülemir El Şimmari'nin ve istihbarattan sorumlu iki üst düzey yetkilinin görevden alındığı duyuruldu. Aynı açıklama İbadi'nin Facebook hesabı üzerinden de yapıldı.

Irak İçişleri Bakanı Muhammed Gabban da saldırılar sonrası istifasını sunmuştu. Ancak Cuma günü saldırılar sonrası işlerine son verilen yetkililere yönelik yapılan ilk açıklamada Korgeneral Şimmari ve istihbarat yetkililerinin ismi yer aldı. İbadi'nin ofisinden bir yetkili, Başbakanın bakanın istifasını kabul ettiğini belirtti. Ancak konuya yönelik herhangi resmi bir açıklama henüz gelmedi.