Irak'ta Türkiye'nin müttefiki eski valiye tutuklama kararı

Irak'ta bir mahkeme, Musul'un başkenti olduğu Ninova Eyaleti'nin eski valisi Esil el Nuceyfi'nin Türkiye'ye istihbarat sağladığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

AFP ajansının haberine göre, mahkeme sözcüsü Abdulsattar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Nuceyfi hakkında Aralık 2015'te açılan soruşturma kapsamında tutuklama kararının alındığını söyledi.

Soruşturma, Türk askerlerinin Başika yakınlarındaki kampa konuşlandırılmasının ardından Ninova Eyaleti'nden üç milletvekilinin şikayeti üzerine açılmıştı. Başika kampına ilk Türk askeri Mart 2015'te gitmişti.

Ancak, Türkiye'nin Aralık ayında Başika'ya ek 600 asker ve tank göndermesi Bağdat yönetiminin tepkisini çekmişti. Irak merkezi hükümeti bu askeri gücün derhal ülkeden çıkmasını istemiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselmişti. Türkiye, daha sonra buradaki askerlerini geri çekmişti.

Bayraktar açıklamasında, "Müştekiler verdikleri ifadede, davalının Türk askerlerinin (Irak'a) girişini kolaylaştırdığı ve Zilkan'da bir üs kurmasına yardımcı olduğunu söylediler" dedi.

Zilkan köyü Musul'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Başika yakınlarında bulunuyor.

Bayraktar, dün iki tanığın ifadesinin dinlendiğini ve böylece sona eren 10 aylık soruşturmanın neticesinde tutuklama kararı alındığını ifade etti.

Türkiye, Başika kampında Peşmerge güçleriyle birlikte Nuceyfi'ye bağlı Sünni grup Ulusal Seferberlik Cephesi mensuplarına da eğitim veriyor.

Kısa bir süre önce adını Ninova Muhafızları olarak değiştiren Nuceyfi'ye bağlı güçler, Pazartesi günü Musul'un Irak Şam İslam Devleti'nin elinden geri almak için Irak ordusu tarafından başlatılan Musul operasyonuna katılıyor.

Türk askerlerince eğitilen 2 bin Sünni savaşçının Başika cephesinden operasyonda yer aldığı ve Peşmerge ile birlikte hareket ettiği açıklanmıştı.

Nuceyfi, başta eski Başbakan Nuri el Maliki olmak üzere, Irak'ın önde gelen Şii siyasetçileri tarafından Musul'un 2014 yılında IŞİD'in eline düşmesinin baş sorumlusu olarak gösterilmişti.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler Ankara'nın geçen yılın sonlarında Musul'un kuzeydoğusundaki kampa IŞİD'le savaşacaklara eğitim vermek amacıyla asker yollamasından bu yana gerilmişti.

Bağdat yönetimi, Türkiye'nin askeri varlığını Irak'ın egemenliğinin "açık ihlali" olarak görüyor ve Türk askerinin çekilmesini istiyor.