Irak'ta Türk üniversitesi açıldı

Irak’ın kuzeyinde 14 yıldan beri adından başarıyla söz ettiren Fezalar Eğitim Şirketi, bu kez bir ilke imza atarak bölgede ilk Türk üniversitesini açtı.



Resmi olarak kuruluşu tamamlanan Işık Üniversitesi, kasım ayının ortasında akademik dönemle birlikte eğitime başlayacak. Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’te toplam 10 adet anaokulu, ilköğretim okulu ve liseyle faaliyetlerini sürdüren Fezalar, Işık Üniversitesi ile beraber bölgedeki eğitim kurumlarının sayısını 11’e yükseltiyor.



Üniversitenin açılışıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Fezalar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Talip Büyük, bugüne dek toplam 788 öğrenci mezun ettiklerini belirterek, üniversite açma düşüncesinin kendilerine velilerin verdiğini açıkladı. Birkaç yıldan bu yana velilerinin kendilerinden bir üniversite kurmaları yönünde isteklerde bulunduklarını belirten Büyük, yerel yetkililerin de bu düşünceyi desteklerini dile getirdi.



Eğitimin en alt düzeyinden liseye dek hizmet sunduklarını, bölgesel ve uluslararası arenada okullarının birçok başarıya imza attığını belirten Büyük, "Şimdi de uluslararası standartlarda eğitim verme misyonuyla Işık Üniversitesi’ni açıyoruz" dedi.



Yerel basının, açılacak üniversitenin Türkiye ile ilişkilere katkı sağlama amacı olup olmadığını sorduğu Büyük, amaçlarının bilimsel olarak eğitim faaliyetlerine odaklanmak olduğunu anlattı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Salih Hoşoğlu da amaçlarının öğrencilerini dünyayla buluşturmak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek düzeyde eğitmek olduğunu vurguladı.



Bölgesel Yönetim’in Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Özel Eğitim Genel Müdürü Himdad Muhammed de Fezalar’a bağlı okulların başarısından memnun olduklarını ve Işık Üniversitesi’nin de başarılı olacağına inandığını kaydetti.



Muhammed, "Ankara ile Erbil arasındaki gelişmeler siyasaldır. Bizim işimiz ise bilimsel çalışma ve eğitimdir. Son dönemde yakınlaşan ilişkilerden memnunuz" dedi. Muhammed, iki ülke arasında duvarlar yıkılırken açılan üniversitenin, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.



Gelecek ayın ortasında eğitime başlayacak üniversitenin diş hekimliği, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile eğitim olmak üzere 4 fakültesi olacak. Rektör Hoşoğlu, yerel yasalara göre bir yabancı üniversite olarak İngilizce eğitim verme zorunluluklarının altını çizerek, "Üniversitemizde bu yıl sadece İngilizce hazırlık eğitimi verilecek" dedi. Fezalar Genel Müdürü Talip Büyük ise oldukça yüksek bir taleple karşılaştıklarını ve bu nedenle gündüzün yanısıra gece eğitimi de yapacaklarını bildirdi.



