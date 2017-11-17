T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak’ta tasarı yasalaşırsa kızlar dokuz yaşında evlenebilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Irak’ta 40 meclis üyesinin onayıyla sunulan bir tasarı yasalaştığı takdirde kızların dokuz yaşında bile evlendirilebilmesinin önünü açacak

17 Kasım 2017 19:56

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Irak’ta 40 meclis üyesinin onayıyla sunulan bir tasarı yasalaştığı takdirde kızların dokuz yaşında bile evlendirilebilmesinin önünü açacak.
İslami mahkemelerin yeniden kurulmasını öngören yasa tasarısı, Equality Now (EN) gibi bir çok insan hakları aktivistlerinin iddiasına göre kızların dokuz yaşında bile evlenebilmesinin önünü açıyor. EN Ortadoğu danışmanı Suad Abu-Dayyeh, “Eğer bu yasa geçerse çocuk gelinlerin sayısında bir patlama yaşanacağını düşünüyoruz; hiç mantıklı değil. Yıl 2017 ve biz hala kadın hakları konusunda geriye doğru gidiyoruz” diye konuştu. 
Irak’ta devlet mahkemeleri 1959 yılından bu yana resmi evlilik yaşını 18 olarak kabul ediyor fakat hakim onayıyla 15 yaşındaki kızlar da evlenebiliyor. Fakat islami mahkemelerin geri getirilmesi yasası kabul edilirse bu konuya dini mahkemeler de karar verebilecek.
UNICEF Irak’da beş kızdan birinin çocuk gelin olduğunu, uygulamanın genelde kız çocuğunun eğitimini sonlandırması ve hamile kalmasıyla sonuçlandığını aktarıyor. Eğer bir kadın ilk doğumunu 18 yaşının altında yaparsa yenidoğanın ölüm riski ilk yıl yüzde 60 daha yüksek. UNICEF ayrıca reşit olmayan kız çocuklarının evlenmesinin aile içi şiddete karşı kırılganlıklarını da artrırdığını aktarıyor. 
Birleşmiş Milletler’in Irak Destek Misyonu da Irak’tan “kadın haklarının korunmasını sağlamak üzere” istişare talebinde bulundu. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAIraktaEquality Now ENEN OrtadoğuSuad AbuDayyehYılFakatUNICEF IrakdaEğerUNICEFMilletlerin Irak Destek MisyonuIraktanFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24