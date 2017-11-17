Irak’ta tasarı yasalaşırsa kızlar dokuz yaşında evlenebilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Irak’ta 40 meclis üyesinin onayıyla sunulan bir tasarı yasalaştığı takdirde kızların dokuz yaşında bile evlendirilebilmesinin önünü açacak.

İslami mahkemelerin yeniden kurulmasını öngören yasa tasarısı, Equality Now (EN) gibi bir çok insan hakları aktivistlerinin iddiasına göre kızların dokuz yaşında bile evlenebilmesinin önünü açıyor. EN Ortadoğu danışmanı Suad Abu-Dayyeh, “Eğer bu yasa geçerse çocuk gelinlerin sayısında bir patlama yaşanacağını düşünüyoruz; hiç mantıklı değil. Yıl 2017 ve biz hala kadın hakları konusunda geriye doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Irak’ta devlet mahkemeleri 1959 yılından bu yana resmi evlilik yaşını 18 olarak kabul ediyor fakat hakim onayıyla 15 yaşındaki kızlar da evlenebiliyor. Fakat islami mahkemelerin geri getirilmesi yasası kabul edilirse bu konuya dini mahkemeler de karar verebilecek.

UNICEF Irak’da beş kızdan birinin çocuk gelin olduğunu, uygulamanın genelde kız çocuğunun eğitimini sonlandırması ve hamile kalmasıyla sonuçlandığını aktarıyor. Eğer bir kadın ilk doğumunu 18 yaşının altında yaparsa yenidoğanın ölüm riski ilk yıl yüzde 60 daha yüksek. UNICEF ayrıca reşit olmayan kız çocuklarının evlenmesinin aile içi şiddete karşı kırılganlıklarını da artrırdığını aktarıyor.

Birleşmiş Milletler’in Irak Destek Misyonu da Irak’tan “kadın haklarının korunmasını sağlamak üzere” istişare talebinde bulundu. (Fotoğraflı)