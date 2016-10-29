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BBC Türkçe

Irak'ta Şii milisler Telafer'i almak için operasyon başlattı

Hizbullah Tugayları örgütü, başka bazı gruplarla birlikte Tel Afer'e doğru ilerlediğini açıkladı

29 Ekim 2016 14:14

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı bazı gruplar Musul'un batısındaki Tel Afer kasabasını almak için operasyon başlattı.

Hizbullah Tugayları örgütü, başka bazı gruplarla birlikte Tel Afer'e doğru ilerlediğini açıkladı.

Hizbullah Tugayları, Şii milislerin çatı örgütü Haşdi Şabi'nin bir parçası.

Haber ajansı AFP'ye konuşan örgüt sözcüsü Ahmed El-Asadi, "Operasyon Musul ve Rakka arasındaki ikmal hattını kesmeyi, Musul kuşatmasını daraltmayı ve Tel Afer'i özgürleştirmeyi hedefliyor" dedi.

Tel Afer Irak'ta, Türkmenlerin yoğun yaşadığı yerlerden.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Haşdi Şabi'nin Tel Afer'e yönelik operasyon gerçekleştireceği yönündeki açıklamalarına tepki göstermişti.

Çavuşoğlu şunları söylemişti:

"Musul ve Telafer'deki etnik ve mezhep dengeleri çok iyi dikkate alınmalı. Eğer buradaki gelişmeler bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse, biz koalisyonun içindeki katkımızın yanında kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü tedbirimizi alırız. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır.

"Diğer taraftan Telafer ve diğer bölgelerde saldırı olursa, yine burada bize yönelik bir tehdit oluşursa burada da tedbir alırız. Ayrıca buradaki Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunu da koruma konusunda kararlılığımız da var Allah'a şükür muktediriz de."

Bu arada Irak güvenlik güçlerinin Musul operasyonu sürüyor.

Irak güçlerinin yaklaşık iki haftalık çatışmalar sonunda kente yaklaşık 35 kilometre yaklaştığı bildiriliyor.

Ancak IŞİD'in Musul ve çevresinde birçok sivili katlettiği ve on binlerce insanı canlı kalkan olarak kullandığı yönündeki haberler nedeniyle Irak güçlerinin ilerleyişinin bir süreliğine durduğu aktarılıyor.

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