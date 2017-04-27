Irak'ta Şii milisler antik kent Hatra'yı IŞİD'den geri aldı

Irak hükümetine bağlı birliklerin, ülkenin kuzeyindeki antik kent Hatra'yı Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri aldığı bildirildi. Böylece, IŞİD'in Irak ile Suriye arasında geçiş ve ikmal için kullandığı hatların da kesildiği ifade ediliyor.

Hatra'daki operasyonlar, ağırlıklı olarak İran'ın eğittiği Şii Haşdi Şaabi milislerinden oluşan Halk Seferberlik Birlikleri koalisyonu tarafından Salı günü başlatıldı.

Musul'un yaklaşık 125 kilometre güneyinde bulunan ve üç yıl IŞİD kontrolünde kalan antik kent Hatra'nın tarihi yapısında büyük zarar oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), kültürel zenginliklerin kasıtlı olarak tahrip edilmesinin de savaş suçu sayıldığını söyledi.

Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonun koordinatörü General Abdulamir Yarallah, "Haşdi Şaabi birlikleri Hatra'yı tamamen özgürleştirdi" dedi.

IŞİD militanlarının, Musul'un kuzeybatısında, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2014 yılında 'hilafet ilan ettiği' Büyük el Nuri Camii'nin de bulunduğu alanda kuşatıldığı bildiriliyor.

Irak hükümetine bağlı milislerin IŞİD'den geri aldığı Hatra, Bağdat'ın kuzeyinde, hala IŞİD kontrolünde bulunan Havica'nın da doğusunda.

Halk Seferberlik Birlikleri, Salı günkü açıklamasında Hatra operasyonunun IŞİD'in Havica, Musul ve doğu Suriye arasındaki ikmal hatlarını kesmek için düzenlendiğini duyurmuştu.