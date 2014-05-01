Irak'ta sandığa katılım oranı yüzde 60

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, genel seçimlerde ilk sayımlara göre 12 milyon 101 bin kişinin oy kullandığını ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdad Şerifi, bazı bölgelerden sandıkların halen kendilerine ulaşmadığını, tekrar sayımın yapılmasıyla beraber katılım oranının yüzde 70 civarında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Al Jazeera Türkçe’de yer alan habere göre, Şerifi, katılımın yüksek olduğunu bunun sebebinin elektronik oy verme sisteminin olduğunu söyledi.

Şerifi ayrıca sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

Oy sayımını Arap Birliği’nden 26 gözlemci de takip ediyor. Arap Birliği seçimlerin durumuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na bir de kapsamlı rapor sunacak.

Ülkede 2010 yılında yapılan seçimlerdeki katılım oranı yüzde 62, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde ise yüzde 51 olmuştu.

21 milyon 400 bin seçmen bulunan ülkede, 36 koalisyon ve 71 siyasi grubun oluşturduğu 107 listeden 9 bin aday, 328 sandalye için yarıştı.

'Irak halkının duruşu kahramanca'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, genel seçimlerde oy kullanan milyonlarca Iraklının silahlı tehditlere karşı kahramanca bir duruş sergilediğini söyledi.

Kerry, “Irak halkı ülkeyi düzensizliğe sürüklemek isteyen ve demokratik süreci sekteye uğratmaya çalışan radikallere çok güçlü bir ders vermiştir” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Nuri Maliki ise, Irak seçimlerinden zaferle ayrılacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Maliki basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Zafer kazanacağımızdan eminiz, sadece zaferimizin hangi boyutta olduğunu görmek için bekliyoruz” dedi.

Seçimlerin şu ana kadar büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Maliki, önceki seçimlere göre seçim sürecinin çok daha başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Ancak muhalefet Irak güvenlik güçlerinin seçmen iradesine müdahale ettiği görüşünde.

Koalisyon bekleniyor

Bombalı saldırılar, hükümet ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve mezhepler arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı ülkedeki seçimlerde hiçbir partinin hükümeti tek başına kurabilecek sayıda sandalye kazanması beklenmiyor.

Siyasetin Sünni - Şii, Arap, Kürt, Türkmen ve aşiretçilik üzerinden şekillendiği Irak'ta, 7 Mart 2010'da yapılan son genel seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememişti.