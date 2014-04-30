Irak’ta sandıklar kapandı

Irak genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımına geçildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki seçimlerin aksine bu kez oy verme işleminin uzatılması yönünde bir karar vermedi.

Katılım oranı ve sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

21 milyon 400 bin seçmen bulunan ülkede, 36 koalisyon ve 71 siyasi grubun oluşturduğu 107 listeden 9 bin aday, 328 sandalye için yarışıyor.

'Irak halkının duruşu kahramanca'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, genel seçimlerde oy kullanan milyonlarca Iraklının silahlı tehditlere karşı kahramanca bir duruş sergilediğini söyledi.

Kerry, “Iraklı halkı ülkeyi düzensizliğe sürüklemek isteyen ve demokratik süreci sekteye uğratmaya çalışan radikallere çok güçlü bir ders vermiştir” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Nuri Maliki ise, Irak seçimlerinden zaferle ayrılacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Maliki basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Zafer kazanacağımızdan eminiz sadece zaferimizin hangi boyutta olduğunu görmek için bekliyoruz” dedi.

Seçimlerin şu ana kadar büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Maliki, önceki seçimlere göre seçim sürecinin çok daha başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Ancak muhalefet Irak güvenlik güçlerinin seçmen iradesine müdahale ettiği görüşünde.

Koalisyon bekleniyor

Bombalı saldırılar, hükümet ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve mezhepler arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı ülkedeki seçimlerde hiçbir partinin hükümeti tek başına kurabilecek sayıda sandalye kazanması beklenmiyor.

Siyasetin Sünni-Şii, Arap, Kürt, Türkmen ve aşiretçilik üzerinden şekillendiği Irak'ta, 7 Mart 2010'da yapılan son genel seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememişti.