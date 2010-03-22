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Dünya

Irak'ta saldırılar: 6 ölü

22 Mart 2010 03:40

T24 - Irak'ta düzenlenen saldırılarda 6 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, başkent Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Aynı kaynak, Bağdat'ta çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Dora mahallesinde bir bombanın patladığını, bir polisin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Bir polis yetkilisi de, Musul kentinde yaşlı bir kişinin evinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini, Musul'un doğusundaki Sanaiye bölgesinde bir Irak askerinin silahlı bir çete tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

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