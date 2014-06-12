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Dünya

Irak'ta petrol boru hatları IŞİD'in kontrolüne geçti

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Mutesim Ekrem, 'Petrol boru hattının çoğu kontrolümüzden çıktı' dedi

12 Haziran 2014 14:50

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Mutesim Ekrem, batı bölgelerindeki petrol boru hatlarının çoğunun, silahlı grupların kontolüne geçtiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Mutesim Ekrem, AA muhabirine yaptğı açıklamada, "Ülkenin batı kesiminde yer alan petrol boru hattının çoğu kontrolümüzden çıktı, terör örgütü silahlı grupların eline geçti" dedi. Ekrem, bakanlığın, tüm sıkıntılara rağmen petrol ürünlerini ülkenin farklı kentlerine ulaştırma çabasında olduğunu da ifade etti.

IŞİD militanları, Irak'ın en büyük kentlerinden Musul'un yanı sıra bölgedeki bazı ilçe ve beldelerde kontrolünü ele geçirdiği açıklanmıştı.

 

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