T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta 'Maliki istifa' sesleri

El-Irakiye bloku lideri Allavi, Maliki'yi en kısa sürede istifa etmeye çağırdı

23 Temmuz 2013 03:38

Irak'ta muhalefetteki El-Irakiye bloku lideri İyad Allavi, Başbakan Nuri el-Maliki'ye en kısa sürede istifa etmesi çağrısında bulundu. 
Allavi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak yönetiminin, siyasetin anayasalara bağlı ve milli uzlaşı çerçevesinde yürütülmesi için başlatılan tüm samimi girişimlere set çekmesinin ardından ülkede siyaset çıkmaz bir yola girmiştir. 
El-Kaide bağlantılı teröristlerin hapishanelerden firar etmesi, her geçen gün tırmanan güvenlik zaafları nedeniyle Irak halkı her ay 1000'i aşkın şehit vermektedir. Meclisi, ülkede barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek seçilmiş ve anayasaya bağlı bir hükümetin kurulmasını sağlayacak şeffaf seçimlerin yapılması için çalışmaya ve Maliki'yi en kısa sürede istifa etmeye çağırıyoruz."
Irak'taki Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr da dün, ülke güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle Başbakan Nuri el-Maliki hükümetini düşürme çağrısı yapmıştı.

ETİKETLER

malikiırakşiddetistifaiyad allaviel ırakiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24