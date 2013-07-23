Irak'ta 'Maliki istifa' sesleri

Irak'ta muhalefetteki El-Irakiye bloku lideri İyad Allavi, Başbakan Nuri el-Maliki'ye en kısa sürede istifa etmesi çağrısında bulundu.

Allavi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak yönetiminin, siyasetin anayasalara bağlı ve milli uzlaşı çerçevesinde yürütülmesi için başlatılan tüm samimi girişimlere set çekmesinin ardından ülkede siyaset çıkmaz bir yola girmiştir.

El-Kaide bağlantılı teröristlerin hapishanelerden firar etmesi, her geçen gün tırmanan güvenlik zaafları nedeniyle Irak halkı her ay 1000'i aşkın şehit vermektedir. Meclisi, ülkede barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek seçilmiş ve anayasaya bağlı bir hükümetin kurulmasını sağlayacak şeffaf seçimlerin yapılması için çalışmaya ve Maliki'yi en kısa sürede istifa etmeye çağırıyoruz."

Irak'taki Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr da dün, ülke güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle Başbakan Nuri el-Maliki hükümetini düşürme çağrısı yapmıştı.