Irak'ta liderler seçimle ilgili ne dedi?

Seçimlerin yapıldığı Irak’ta en önemli Sünni blok olan Birleşikler Hareketi lideri Usame Nuceyfi, Nuri Maliki ile koalisyon yapmayacaklarını söyledi. Şii Başbakan Maliki ise seçimlerden sonra 'Felluce'deki sorunu çözeceğiz' dedi.

Amerikan güçlerinin 18 Aralık 2011'de çekilmesinden sonra ilk kez yapılan seçimlerde oyunu kullanan Başbakan Nuri Maliki “seçimleri büyük bir başarıyla yürütüyoruz” dedi.

Al Jazeera Türkçe'de er alan habere göre, Maliki oy kullandıktan sonra, “Irak Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimi idare edecek güce sahip olmadığını söylüyorlardı. Seçim Kurulunun yabancı güçlerin yardımıyla hareket ettiğini söylüyorlardı. İşte bugün ikinci seçimimizi yapıyoruz. Seçimleri büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Önceki seçimlerden çok daha iyi" dedi.

Sünni aşiretlere mensup silahlı gruplara ve Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı büyük bir operasyonun yürütüldüğü Anbar Eyaleti ve Anbar’a bağlı Felluce kenti için de konuşan Maliki, “Felluce sorunu yakında bitecek. Anbar halkı yabancı güçlerden bir şey elde edemediğini idrak edebiliyor” dedi.

Maliki, “Biz mezhepçiliği bitirmeye inanan tüm taraflarla çalışmaya hazırız. Dış güçlerin müdahalelerine karşı Irak’ın birlik ve beraberliğini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

'Maliki ile koalisyon yapmayacağız'

Başkent Bağdat’taki ‘yeşil bölgede’ oyunu kullanan Sünni Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ise Nuri Maliki ile koalisyona girmeyeceklerini söyledi.

Nuceyfi, “Maliki ile yapmış olduğumuz koalisyonun bir faydası olmadığını gördük” dedi.

Nuceyfi, Maliki dışındaki gruplarla koalisyona hazır olduklarını belirtti.

'Irak için büyük gün'

Oyunu kullanan Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ammar Hekim ise “bugün Irak demokrasisinin güçlendiği ve halkın kararının belirleneceği büyük bir gündür” dedi.

Hekim “biz Irak’ı emin bir geleceğe taşıyacak güçlü bir takım kuracağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Maliki karşıtı söylemleriyle öne çıkan Şii din adamı Mukteda Sadr ise Irak halkına seçimlere katılma çağrısı yaptı. Necef’te oyunu kullanan Sadr, seçimlerin değişim için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Şii olduğu halde Sünni blokun önemli isimlerinden olan İyad Allavi ise oyunu Ürdün’de kullanmıştı.

Maliki favori

Son anketlere göre üçüncü dönem başbakanlık için yarışacak Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin başında olduğu Hukuk Devleti Koalisyonu seçimin favorisi.

Maliki'nin yanısıra, Mukteda Sadr, Ammar el-Hekim ve İbrahim el-Caferi'nin liderliğini yaptığı oluşumlar, Sünni kanatta ise Usame Nuceyfi, İyad Allavi ve Salih Mutlak'ın önderi olduğu hareketler öne çıkıyor.

Koalisyon bekleniyor

Bombalı saldırılar, hükümet ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve mezhepler arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı ülkedeki seçimlerde hiçbir partinin hükümeti tek başına kurabilecek sayıda sandalye alması beklenmiyor.

Siyasetin Sünni-Şii, Arap, Kürt, Türkmen ve aşiretçilik üzerinden şekillendiği Irak'ta, 7 Mart 2010'da yapılan son genel seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememişti.