Irak sandığa gidiyor

Irak’ta bugün 21 milyon 400 bin seçmen genel seçimler için sandık başına gidiyor. Amerikan güçlerinin 2011 yılında ülkeden çekilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerde 36 koalisyon ve 71 siyasi grubun oluşturduğu 107 listeden 9 bin aday, 328 sandalye için yarışıyor.

Al Jazeera Türkçe'de yer alan habere göre, şiddet olaylarının gölgesindeki seçimlere katılımı artırmak için önlemler en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Seçim merkezlerinde görevli polislerin yanı sıra ordu güçleri de takviye edildi, şehirlerarası seferlere de sınırlama getirildi.

Güvenlik nedeniyle seçim süresi boyunca araçların trafiğe çıkması da yasaklandı.

Irak Başbakanı Nuri Maliki ise oy kullandıktan sonra, “Irak Yüksek Seçim Kurulunun seçimi idare edecek güce sahip olmadığını söylüyorlardı. Seçim Kurulu'nun yabancı güçlerin yardımıyla hareket ettiğini söylüyorlardı. İşte bugün ikinci seçimimizi yapıyoruz. Seçimleri büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Önceki seçimlerden çok daha iyi" dedi.

Oy kullanılamayan bölgeler var

Güvenlik sorununun en yoğun olduğu bölge ise Anbar. Irak ordusuyla silahlı gruplar arasında çatışmaların sürdüğü bölgeden binlerce aile göç etti.

Irak Seçim Komisyonu çatışmalar nedeniyle Anbar'ın bazı bölgelerinde oy kullanılmayacağını açıklamıştı.

Nuri Maliki favori

Son anketlere göre üçüncü dönem başbakanlık için yarışacak Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin başında olduğu Hukuk Devleti Koalisyonu seçimin favorisi.

Maliki'nin yanı sıra Mukteda Sadr, Ammar el-Hekim ve İbrahim el-Caferi'nin liderliğini yaptığı oluşumlar, Sünni kanatta ise Usame Nuceyfi, İyad Allavi ve Salih Mutlak'ın önderi olduğu hareketler öne çıkıyor.

Koalisyon bekleniyor

Bombalı saldırılar, hükümet ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve mezhepler arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı ülkedeki seçimlerde hiçbir partinin hükümeti tek başına kurabilecek sayıda sandalye kazanması beklenmiyor.

Siyasetin Sünni-Şii, Arap, Kürt, Türkmen ve aşiretçilik üzerinden şekillendiği Irak'ta, 7 Mart 2010'da yapılan son genel seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememişti.