Irak'ta Kurtlar Vadisi'ne özenen çete bir çocuğu döverek öldürdü

T24 - Necef’te Kurtlar Vadisi’nden etkilenen çete 14 yaşındaki Ali adlı öğrenciyi arkadaşlarının önünde Kurtlar Vadisi şarkısını söyleyerek döve döve öldürdü, cesedini çöpe attı. Iraklı yetkililer “Diziler şiddet olaylarını artırdı” açıklaması yaptı



İsrail ile siyasi gerilime neden olan “Kurtlar Vadisi” dizisi bu kez de Irak’ta 14 yaşında bir çocuğun hayatına mal oldu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Irak’ın güneyinde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Necef kentinde sınıf başkanlığı yapan Ali isimli öğrenci, yayınlandığı Arap ülkelerinde izlenme rekorları kıran Türk dizisinden etkilenerek kurulan 6 kişilik bir çete tarafından şehrin en işlek caddesinde hem de arkadaşlarının gözü önünde feci şekilde dövülerek öldürüldü. Babası Necef Hastanesi’nin başhekimi olan Ali, kendilerine Kurtlar Vadisi ve Acı Yürek dizilerinin karekterlerinin isimlerini veren çeteye karşı çıkıyor, diğer çocukları da haraç alan bu çeteye karşı koruyordu. Bu nedenle kendileri de okulun öğrencisi olan 14-16 yaş arasındaki çete üyeleri Ali’yi gözlerine kestirip okul çıkışında sıkıştırdı. Yeni aldığı defterleri kendilerine vermelerini istediler. Ali itiraz etti. Bu sonu oldu...





Basra’ya kaçacaktı



Kendilerine Murad Ali (Polat Alemdar’ın dizinin Arapça versiyonundaki ismi), İskender, Dar gibi isimler takan 6 kişilik grup çocuğa sınıf arkadaşlarının gözü önünde saldırdı. Ali yediği yumruk, tekme ve taş darbeleriyle bayıldı. Diğer öğrencilerin Kurtlar Vadisi’nin müziğini söyleyerek dayak atanları cesaretlendirmesi üzerine çete üyeleri baygın Ali’yi bu kez öldürene kadar dövdü. Olayı gören bir öğrenci Ali’nin ailesine giderek durumu bildirdi. Baba Macid Hilo, olay yerine geldiğinde oğlunu bir çöp tenekesine atılmış halde buldu. Polis hemen devreye girerek 5 öğrenciyi okulda tutukladı. 16 yaşındaki çete lideri de Basra kentine kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay Necef’te büyük bir infial yarattı. Acılı baba, “Hunharca öldürülen oğlumun elektrik çarpması yada trafik kazasında ölmesini tercih ederdim. Oğlum bu şiddet dizilerinin kurbanı oldu” dedi. Çetenin dizideki vahşeti taklit ettiğini dile getiren Hilo, okul yönetiminin de olayda çok büyük suçu olduğunu öne sürdü. Hükümet yetkilisi İsmail Halid Mehdi “Açıkça söylemek gerekirse televizyonda bu dizilerden etkilenen çocukların şiddete yönelmeleri son dönemde artış gösterdi” dedi. Olay üzerine bir açıklama yapan Eğitim bakanlığı, cinayetin okul sınırları dışında işlendiğine dikkat çekerek, “Sorumluluk bize ait değil. Olay bizim dışımızda gelişmiş” açıklamasında bulundu.





Vadi’ye özenip kendini asmıştı



Türkiye’de geçen Haziran ayında Kurtlar Vadisi dizisine özenen Onur Öztepe isimli 8 yaşındaki çocuk kendisini asmıştı. Beşiktaş’taki olayda ailesiyle birlikte diziyi seyreden ilkokul öğrencisi Onur, annesinin eşarbını alarak kardeşinin odasına geçti. İskender karakterinin asılma anını canlandırıken öldü.





