Irak’ta kolera can alıyor

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede son 2 haftada 114'ü kesin, 163'ü şüpheli olmak üzere toplam 277 kolera vakasına rastlandığını ve bu vakalardan 5'inin ölümle sonuçlandığını bildirdi.



Irak Sağlık Bakanlığı Kolerayla Mücadele Dairesi Sözcüsü Dr. İhsan Cafer Ahmed, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, bu vakaların temiz su şebekelerinin olmadığı yerlerde görüldüğünü söyledi. Ahmed, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'de 64, Bağdat'ın güneyindeki Misan ilinde 1, Basra'da 1, Necef'te 2, Diyala'da 1, Dicle nehrinin doğu yakasında kalan Bağdat'ın Rusafe kısmında 2, Dicle nehrinin batı yakasında kalan Bağdat'ın Karh kısmında 29, Kerbela'da 14 kolera vakası görüldüğünü ve bu 114 kesin vakadan 5'inin ölümle sonuçlandığını kaydetti. Ahmed, "163 de şüpheli vaka var. Bu kişilerden 53'ü tıbbi tahlilleri ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi" dedi.



Hastalığın bir daha baş göstermeyeceğini, temiz su sağlanmadıkça hiç kimsenin garanti edemeyeceğini ifade eden Ahmed, Sağlık Bakanlığının kolerayla mücadelede çerçevesinde halka 50 milyon klor tableti dağıttığını kaydetti. Ahmed, "Bu tabletler halkımızın 2-3 aylık ihtiyacını giderir. Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, kolerayla mücadelede bize teknik yardımda bulunuyor" diye konuştu.



Ahmed, geçen yıl kolera vakalarının çok görüldüğü ve 9 kişinin öldüğü ülkenin kuzey bölgesinde bu yıl kolera vakasına rastlanmamasıyla ilgili olarak da bu bölgede yeterli miktarda temiz içme suyunun sağlanması, kolerayla mücadelede halkın yeterince aydınlanması ve burada yaşayanların bağışıklık sisteminin koleraya karşı yeterince güçlenmiş olabileceğine dikkat çekti.



(AA)