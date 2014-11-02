Irak'ta kitlesel idam



Irak'ın Anbar vilayetinde IŞİD'in kitlesel idamlarla üç gün içinde 200 kişiyi katlettiği belirtiliyor. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada bulunan Iraklı bir güvenlik görevlisi, öldürülen kişilerin Sünni Ebu Nimr aşiretinin üyeleri olduğunu kaydetti.

Irak haber ajansı Al Sumaria News'in bir aşiret reisine dayandırdığı haberinde de sadece cumartesi gecesi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 aşiret üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki Ebu Nimr aşireti, IŞİD'le mücadelede Irak hükümetine destek veriyor. IŞİD'in bu nedenle özellikle Ebu Nimr aşiretine karşı sert yöntemlere başvurduğu, Ramadi kentinin kuzeyinde de 125 aşiret üyesinin rehin alındığı belirtiliyor.

Sincar'da yeni operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde ise peşmergelerin IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlattığı bildirildi. Peşmergelerin operasyonda Batı ülkelerinden kendilerine gönderilen silahları kullanmaya başladığı ve IŞİD militanlarına karşı birçok cepheden taarruza geçtiği ifade ediliyor.

IŞİD, geçen ağustos ayında Musul'un kuzeybatısındaki Sincar'ı ele geçirmiş, IŞİD'in şiddetinden korkan çoğu Yezidi olmak üzere 200 bin kişi bölgeden kaçmıştı.

Peşmergeler Kobani'de konuşlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentine Türkiye üzerinden giden peşmergelerin de bölgeye silahlarıyla birlikte konuşlandığı kaydedildi.

Kobani'de Kürtlerle IŞİD militanları arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD ve müttefikleri de hava operasyonları ile Kürtlere destek veriyor. IŞİD'in, kentin çevresini ve Kobani'nin de yüzde 60'ını kontrolü altında tuttuğu ifade ediliyor.

Bu arada Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kobani'de IŞİD'e karşı mücadele eden Kürtlere destek gösterileri düzenlendi. Benzer eylemler cumartesi günü Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde de gerçekleşti.