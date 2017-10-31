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Dünya

Irak'ta İsrail bayrağı yükseltmek suç sayılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) –  Bağdat, Irak Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu için yapılan gösterilerde İsrail bayrağının yükseltilmesinin ardından ülkede İsrail bayrağının yükseltilmesinin bir suç olarak sayılmasına karar verdi

31 Ekim 2017 18:31

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) –  Bağdat, Irak Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu için yapılan gösterilerde İsrail bayrağının yükseltilmesinin ardından ülkede İsrail bayrağının yükseltilmesinin bir suç olarak sayılmasına karar verdi.
Arutz Sheva 7’de yer alan habere göre Irak Parlamentosu oy birliğiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de dahil Irak’ın herhangi bir yerinde İsrail bayrağı yükseltilmesinin suç sayılmasını kabul etti. Gizli yapılan oylama özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık için referandum yaptığı gün İsrail bayrağı yükseltilmiş olması üzerine gerçekleşti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, referanduma destek için başkent Erbil\'de bir miting düzenlemiş, mitingde IKBY bayrağının dışında İsrail bayrağı da açılmıştı. Gösteride İsrail bayrağı açan gençler İsrail\'in referanduma açık destek vermesinin kendilerini sevindirmesi nedeniyle İsrail bayrağı açtıklarını söylemişti. İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil birçok lider Kürt’lerin kendi devletini kurmak istemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı.

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