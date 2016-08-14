Irak'ta IŞİD'e karşı yeni operasyon



Irak'ın kuzeyinde Peşmerge güçleri IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgeden gelen haberler, operasyonun sabah saatlerinde topçu atışları ve koalisyon güçlerince yürütülen hava bombardımanıyla başladığı yönünde. Peşmerge güçlerinin IŞİD'in kontrolündeki 4 köyü ele geçirdiği haber veriliyor. Peşmerge güçleri, uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle yürütülen operasyonun IŞİD'in önemli kalesi konumundaki Musul'un milislerden geri alınması için hazırlık niteliği taşıdığını duyurdu. Peşmerge komutanlarından Seyid Hajar, Musul kent merkezine yapılacak operasyondan önce ovadaki tüm köylerin ve önemli bölgelerin geri alınması için aşamalı olarak ilerleme sağlandığını vurguladı.

Musul, iki yıl önce IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından IŞİD'in Irak'taki başkenti konumunda. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, 2014'te halifeliğin yeniden kurulduğunu buradan ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Musul'un bu yıl içinde geri alınacağını söyledi. El Abadi, böylece IŞİD'in en azından Irak'ta yenilgiye uğratılacağını savundu.

Irak ordusu ve özerk Irak Kürt bölgesinin Peşmerge güçleri Musul'un çevresindeki varlıklarını bir süredir güçlendiriyor. Temmuz ayında ordu güçleri Musul'un güneyinde uçak pisti olarak kullanılan Kajara'daki bir alanı ele geçirmişti. Buradan Musul'a yönelik operasyonlara katılan güçlerin tayini yapılıyor.

Cihatçılar son aylarda Suriye ve Irak'ta ciddi yenilgi aldı. Anbar vilayetindeki Ramadi ve Felluce'nin kontrolünü kaybettiler. Irak'ta IŞİD'e karşı mücadeleye ABD önderliğindeki uluslararası koalisyon da destek veriyor. ABD Savunma Bakanlığı Temmuz ayında yaptığı açıklamada Musul'un geri alınması harekâtına destek için 560 ilave asker ve lojistik yardım vereceğini duyurmuştu. Almanya da Peşmerge güçlerine, askeri eğitim ve silah yardımı sağlıyor.

Suriye'de IŞİD operasyonları sürüyor

IŞİD'le mücadelede Suriye'de de ilerleme sağlanıyor. Son olarak Suriye Demokratik Güçleri'nin ülkenin kuzeyinde stratejik öneme sahip Minbic'i ele geçirmek için iki ay önce başlattığı operasyonlar netice verdi ve önceki gün Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, kontrolün IŞİD'den alınarak tamamen kendilerine geçtiği, son IŞİD milislerinin de kenti terk ettiği bildirildi.

Minbic IŞİD için stratejik önem taşıyor. Zira kent Türkiye sınırıyla IŞİD'in kalesi olarak kabul edilen Rakka arasında bulunuyor ve Minbic, IŞİD'in sevkiyat yollarının kesilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kentin Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçmesi, Türkiye'nin güney sınırındaki geniş bir alanı kontrol edebilmesi anlamına geliyor.

Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG ve YPJ, Arap gruplardan oluşan Suriye Arap Koalisyonu ve Süryani Askeri Konseyi'nden oluşuyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep vilayetindeki Minbic'teki operasyonlarına ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'e karşı koalisyon da havadan destek veriyor.