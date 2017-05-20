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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta intihar saldırılarında 35 kişi öldü

Irak'ta düzenlenen intihar saldırılarında en az 35 kişi hayatını kaybetti

20 Mayıs 2017 17:12

Iraklı yetkililer intihar saldırılarının başkent Bağdat ile ülkenin güneyinde düzenlendiğini belirtti.

Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Iraklı güvenlik güçlerinin bir saldırganı öldürdüğü, diğer saldırganın ise bombayı infilak ettirdiği belirtildi.

Irak'ın güneyinde Basra yakınlarında yine bomba yüklü araçla düzenlenen diğer saldırıda ise 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırıları radikal IŞİD üstlendi.

Irak'ta güvenlik güçleri ABD savaş uçaklarının desteği ile IŞİD'in ele geçirdiği kentlerin çoğunu almayı başardı. IŞİD'den alınan bu kentler arasında Tikrit, Ramadi ve Felluce de bulunuyor.

Irak güvenlik güçleri ABD'nin öncülük ettiği koalisyonun desteği ile Musul'un da IŞİD'den tamamen alınması için geçen yıl ekim ayında geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Iraklı yetkililer şu ana dek Musul topraklarının yüzde 90'ının alındığını belirtiyor. Dicle nehrinin ikiye ayırdığı kentin batısı IŞİD'in Irak'taki son kalesi. IŞİD Musul'u 2014 yazında ele geçirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/HT/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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