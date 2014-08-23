Irak'ta intihar bombacısı camide kendini patlattı; en az 73 ölü

Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde Musab bin Umeyr adlı Sünni camisine yapılan saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Önce cami içerisinde bir intihar bombacısının kendisini patlattığı ardından da ateş açıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları saldırıyı yapanların üzerinde İmam Hüseyin’in resimleri bulunan 5 araçla geldiğini anlattı.



Saldırı sonrası Şii milislerin suçlayan Irak parlamentosundaki Sünni milletvekilleri, yeni hükümet kurma çalışmalarından çekildiklerini açıkladı.