T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta intihar bombacısı camide kendini patlattı; en az 73 ölü

Irak'ın Diyala vilayetinde Musan bin Umeyr camisine yapılan bombalı saldıda en az 73 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

23 Ağustos 2014 01:27

Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde Musab bin Umeyr adlı Sünni camisine yapılan saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Önce cami içerisinde bir intihar bombacısının kendisini patlattığı ardından da ateş açıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları saldırıyı yapanların üzerinde İmam Hüseyin’in resimleri bulunan 5 araçla geldiğini anlattı.

Saldırı sonrası Şii milislerin suçlayan Irak parlamentosundaki Sünni milletvekilleri, yeni hükümet kurma çalışmalarından çekildiklerini açıkladı.

 

ETİKETLER

ırakcamidiyalasünniırakparlamento

İlgili Haberler

Irak'ta camiye saldırı; en az 68 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ıın İmam Vaiz kasabasında Cuma namazında düzenlenen bombalı saldırıda en az 68 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24