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Dünya

Irak'ta camiye saldırı; en az 68 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ıın İmam Vaiz kasabasında Cuma namazında düzenlenen bombalı saldırıda en az 68 kişi hayatını kaybetti

22 Ağustos 2014 20:37

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzey doğusundaki İmam Vaiz kasabasında bulunan Sünni Musab Bin Omer Camisi'ne Cuma namazı sırasında saldırı gerçekleştirildi.

Evrensel.net'in haberine göre, ordu ve polis yetkilileri saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ordu ve polis yetkilileri saldırının 4 IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. İddiaya göre bir IŞİD militanı camiye girerek üzerindeki bombayı patlattı, 3 silahlı kişi ise cemaate ateş açtı.

 

AP: Saldırıyı Şii militanlar düzenledi

 

AP haber ajansı yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ise saldırının intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Saldırının Şii militanlarca düzenlendiği belirtiliyor.

Bombalı saldırıda en az 68 kişi yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre İmam Vaiz kasabası Irak ordusunun kontrolünde bulunuyor. Fakat bölgedeki çevre kent ve kasabalar IŞİD'in kontrolünde.

 

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