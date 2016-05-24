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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta idam edilenlerin sayısı artıyor

İnsan hakları örgütleri Irak'ta idam edilenlerin sayısının arttığına ve ölüm cezalarının çoğunlukla adil olmayan yargılamalar sonucu verildiğine dikkat çekti.

24 Mayıs 2016 21:35


Uluslararası Af Örgütü, Irak Adalet Bakanlığı'nın son olarak açıkladığı 22 idam cezasıyla birlikte yılın başından bu yana ülkede 100'ün üzerinde ölüm cezasının infaz edildiğini açıkladı. Irak'taki idam cezasını eleştiren örgüt, geride bırakılan aylar içerisinde infazların belirgin şekilde arttığını gözlemlediklerine dikkat çekti.

Af Örgütü uzmanlarından Diana Eltahawy, idam edilenlerin sayısındaki artış gibi idam cezalarının adil olmayan yargılamalar sonucu ve genellikle işkence altında alınan ifadeler sonucu verilmiş olmasının da kaygı verici olduğuna dikkat çekti. Eltahawy, Bağdat yönetiminin idam cezalarını infaz etme hedefinde olduğunu belirtti.

Irak Adalet Bakanı Haydar el Samili Pazartesi günü, 22 kişinin daha idam cezalarının infaz edildiğini, infaz edilenlerin "terörist" olduklarını açıklamıştı. Bakan idam edilenlerin, Felluce kentini IŞİD'den kurtarmak üzere yürütülen operasyon ile de bağlantılı olduğuna dikkat çekmiş, "teröristlerin infaz edilmesine devam edileceğini" de sözlerine eklemişti.

Bakanın açıklamasına İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de sert eleştiri geldi. HRW sözcüsü Christoph Wilcke, infazların siyasi gerekçelere dayandırılmasının hukuk devletinin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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