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Dünya

Irak'ta içinde 400 kişinin olduğu toplu mezarlar bulundu

Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde IŞİD'in ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı

12 Kasım 2017 20:43

Irak ordusunun geçen ay IŞİD'den geri aldığı örgütün elindeki son bölgelerden Havice yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu.

Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, IŞİD'in "infaz bölgesine" dönüştürdüğü bir hava üssünde olduğunu açıkladı. IŞİD, Havice'nin güneyindeki Reşad Hava Üssü'nü eğitim kampı olarak kullanıyordu.

Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde sivil kıyafetler, bazılarındaysa IŞİD'in ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı.

Iraklı general Mortada el Luwaibi, kentteki görgü tanıklarının ifadeleri sonrası ordunun toplu mezarlara ulaştığını açıkladı.

IŞİD'den kurtarılan bölgelerde şu ana dek onlarca toplu mezar bulundu. Associated Press haber ajansı geçen yıl 72 toplu mezardan oluşan bir araştırma raporu yayınladı. Bazı mezarlarda 5 binden fazla, bazılarında 15 bine yakın ceset bulunmuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 240 km kuzeyindeki Havice kenti, 2013 yılından beri IŞİD'in kontrolü altındaydı. IŞİD'in elindeki son toprakların da geri alınması için Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar sonucu kent, geçen ay kurtarıldı.

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