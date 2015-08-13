Irak'ta hastaneye varil bombalı saldırı; 25 ölü

Felluce Kadın Doğum Hastanesi'ne 3 varil bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Enbar İl Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada "Felluce Kadın Doğum Hastanesi, uçaklar tarafından şiddetli saldırıya uğradı. Olayda onlarca kadın ve çocuk yaşamını yitirdi veya yaralandı. Rastgele yapılan bombardımanlar, sivillere zarar veriyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Felluce Kadın Doğum Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısından Irak Savunma Bakanlığı sorumlu tutuldu.

Felluce Hastanesi doktorlarından Mazin ed-Duleymi, "Orduya ait helikopterler Felluce Kadın Doğum Hastanesi'ne 3 varil bombasıyla saldırı düzenledi. Olayda kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi öldü, 30 kişi yaralandı" dedi. Saldırı sonucu hastanenin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve can kaybı ile maddi hasarın ciddi olduğunu belirten Duleymi, hayatını kaybedenlere ait cesetlerin adli tıp kurumuna kaldırıldığı ve yaralıların ise Felluce Hastanesi'ne nakledildiklerini söyledi.

Varil bombası nedir?

Varil bombaları, bir varilin içine TNT türü patlayıcılar doldurularak helikopterlerden bırakılmasıyla elde ediliyor. Varil bombalarının içinde, amonyum nitrat, fuel oil ve şarapnel de kullanılabiliyor. Bombalar sivil yerleşim birimlerine rast gele fırlatılıyor ve düştükleri yerde deprem etkisi oluşturuyor.