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Politika

Irak'ta fuhuş gerginliği!

Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırına 10 kilometre mesafede bulunan Zaho şehrinde bir grup, fuhuş yapıldığını...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırına 10 kilometre mesafede bulunan Zaho şehrinde bir grup, fuhuş yapıldığını iddia ettikleri bir masaj salonu ve otele saldırdı.

Kılınan Cuma namazından sonrasında ise onlarca kişi Duhok'a bağlı Zaho ve Sümmeyl ilçelerindeki içki satışı yapan dükkanları ateşe verdi. 

Yaşanan bu olayın hemen ardından, yaşanan bu olaya tepki olarak bu kez onlarca kişi Kürt İslami Birliği'nin bürolarına saldırdı. 

Kürt İslami Birliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Zaho ve Sümmeyl ilçelerindeki bürolarının yönetime yakın kişiler tarafından ateşe verildiği ileri sürülürken, Zaho ve Sümmeyl ilçelerindeki içki satışı yapan dükkanların ateşe verilmesi olayına yandaşlarının karışmadıkları ileri sürüldü.

Zaho Hastanesi'nden yapılan açıklamada, çıkan olaylar sonucu 30 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun güvenlik güçlerinden olduğu ifade edildi. Bölgesel Kürt Yönetimi İçişleri Bakanlığı çıkan olayları kınadı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ise, çıkan olayların soruşturulması için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi.



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