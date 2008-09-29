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Dünya

Irak'ta El Kaide karşıtı milislerde komuta değişimi

Irak'ta yönetim yanlısı milislerin komutası Amerikan ordusundan Irak Hükümeti'ne geçiyor.

29 Eylül 2008 03:00

Amerikan ordusu, çarşamba günü 100 bin El Kaide karşıtı korucunun komutasını Irak hükümetine vermeye başlıyor. Ülkedeki güvenlik durumunun düzelmesine yardımcı olacağı düşünülen, ancak aynı zamanda da bazı endişeler yaratan komuta devri, ilk başta Bağdat bölgesinde konuşlu 54 bin civarındaki silahlı korucuyu ilgilendiriyor.

Arapça "uyanış" anlamına gelen ve büyük çoğunluğu Amerikan ordusuna destek veren eski Sünni direnişçilerden oluşan "Sahva" tugaylarının maaşları, 10 Kasımda Amerikan ordusu yerine, Şiilerin ağırlıkta olduğu Irak hükümeti tarafından ödenmeye başlayacak. Maaşları ayda 15 milyon tutan diğer bölgelerdeki Sahva korucularının komutasının devri de aşamalı olarak yapılacak.

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