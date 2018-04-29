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BBC Türkçe

Irak'ta dondurmacıya saldırı: En az 10 kişi yaşamını yitirdi

Bağdat'ın en popüler dondurmacılarından birinin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en popüler dondurmacılarından birinin önünde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), medya birimi Amak aracılığıyla Twitter ve Telegram hesaplarından yayınladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.

Yetkililer, saldırının ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Karrada mahallesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın Ramazan ayı olması nedeniyle birçok kişinin iftarın ardından sokakta olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.

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