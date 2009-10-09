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Yaşam

Irak'ta direnişçileri kınayan din adamına bomba

09 Ekim 2009 20:36

Irak'ta direnişçileri kınayan din adamına bomba:

Irak'ta direnişçileri kınayan Sünni bir din adamı, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Iraklı bir emniyet yetkilisi, Cemal Humadi'nin, başkent Bağdat'ın 75 kilometre kuzeybatısındaki Seklaviye'de, cuma namazından sonra evine giderken aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

Saldırıda araçtaki 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Humadi, Irak'taki El Kaide ve diğer Sünni direniş örgütlerine karşı olmasıyla tanınıyordu.
 

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